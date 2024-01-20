高雄仁武一名41歲曾姓男子於1月19日晚間11時許駕駛自小客車行經仁武區高楠公路（楠梓往左營方向）時，因精神不濟自撞分隔島致路燈斷裂。曾男無外傷，也沒有酒駕。
仁武分局澄觀派出所獲報到場處理，協助移置路燈並實施交通疏導，已經聯繫拖吊單位到場處置，恢復交通順暢。
警方初步調查，這起車禍是曾姓男子精神不濟導致自撞車禍，曾男沒有受傷，現場也沒有民眾受傷。警方也呼籲，民眾夜間行車請減速慢行，並避免精神不濟時上路。
高雄仁武一名41歲曾姓男子於1月19日晚間11時許駕駛自小客車行經仁武區高楠公路（楠梓往左營方向）時，因精神不濟自撞分隔島致路燈斷裂。曾男無外傷，也沒有酒駕。
仁武分局澄觀派出所獲報到場處理，協助移置路燈並實施交通疏導，已經聯繫拖吊單位到場處置，恢復交通順暢。
警方初步調查，這起車禍是曾姓男子精神不濟導致自撞車禍，曾男沒有受傷，現場也沒有民眾受傷。警方也呼籲，民眾夜間行車請減速慢行，並避免精神不濟時上路。
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