高雄仁武一名41歲曾姓男子於1月19日晚間11時許駕駛自小客車行經仁武區高楠公路（楠梓往左營方向）時，因精神不濟發生車禍，圖為車禍現場。（翻攝片／林瑞益高雄傳真）

高雄仁武一名41歲曾姓男子於1月19日晚間11時許駕駛自小客車行經仁武區高楠公路（楠梓往左營方向）時，因精神不濟自撞分隔島致路燈斷裂。曾男無外傷，也沒有酒駕。

仁武分局澄觀派出所獲報到場處理，協助移置路燈並實施交通疏導，已經聯繫拖吊單位到場處置，恢復交通順暢。

警方初步調查，這起車禍是曾姓男子精神不濟導致自撞車禍，曾男沒有受傷，現場也沒有民眾受傷。警方也呼籲，民眾夜間行車請減速慢行，並避免精神不濟時上路。