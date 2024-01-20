為提高雇主使用直接聘僱聯合服務中心意願，勞動部除了陸續與各國達成直聘簽署、擴大適用行業別外，現在更傳出要推動「直聘雇主一日速件服務」，把原本要3日至7日的聘僱許可審查期限，未來透過申請直聘，就可以在1天內完成，增加服務雇主效率。

如果雇主使用直聘中心可省下一個月薪資、每年2000元的服務費，移工則可省下最高6萬元的服務費，但據統計，我國每年移工任主約有29萬7000人，但其中僅有7000多人透過直聘中心申請，且多數為移工期滿續聘、使用率仍偏低。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦坦言，直聘為雇主服務自己，許多僱主仍習慣由仲介提供服務，加上家庭類僱主偏好的印尼家庭看護工並未與我國直聘中心合作等原因，才會導致使用率偏低。

陳昌邦表示，現行無論是透過仲介或直聘中心申請移工，皆要等待約3日至7日才能獲得聘僱許可，為擴大雇主使用直聘中心誘因且考量直聘中心已有審核過相關書件，才會規劃直聘雇主一日速件服務，待人力及設備補齊，最快今年就會上路。