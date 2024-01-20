台中顏男於去年11月涉嫌花2000元大量鐵釘，在清水、梧棲、沙鹿區等馬路亂撒，造成被害人車輪胎遭刺破，引發當地恐慌；今年1月18日晚間，於梧棲區某宮廟，顏持陶瓷瓦片恐嚇廟方人員，得手7600元後逃逸，經警方獲報後逮捕，將顏依恐嚇取財罪送辦，另以反覆實施犯罪，建請檢察官聲押。

據警方了解，44歲顏男在海線地區撒鐵釘案，遭檢方收押逾1個月後以5萬元交保，但顏男經常酒後到住家附近的某宮廟走動，有時持棍棒在廟口罵人，路過行人及街坊鄰居看到他紛紛閃避，去年冬天某日顏還在該廟天公爐縱火遭警方移送，以3萬元交保，是地方上的頭痛人物。

清水警分局安寧派出所副所長洪啟展指出，顏男於1月18日晚間7點喝完酒後，又到住家附近宮廟滋事，涉嫌持陶瓷瓦片進入廟裡的櫃台，當場命令廟婆開抽屜要錢，得手贓款7600元後逃逸，經熱心民眾發現追至顏男家中並報警，顏立刻遭警方依法逮捕送辦。

據了解，顏男於去年11月涉嫌在海線地區的馬路亂撒鐵釘，造成多位民眾受害損失，落網後警問撒釘動機時，他說，因自己情緒不穩才犯案，並說找工作賺錢再賠償被害人，交保後才1個多月又犯下恐嚇取財罪遭移送。