EMPORIO ARMANI以水手做為主軸發布2024秋冬系列。（EMPORIO ARMANI提供）

在2023秋冬系列中3以1930年代的飛行員為主題，展開冒險旅行，在本季則以「水手」為題，帶領觀者遨遊廣闊的海洋，本次Armani先生在伸展台中設置一座燈塔，搭配海浪聲開啟這場時裝秀。海軍軍官常穿的長大衣、短外套、寬鬆長褲、水手服、水手帽等都是本季最常出現的單品，但是相較於一般常見的海上工作服，品牌透過面料、版型的變化，讓這些工作服變得更加時髦，但同時也保有工裝褲、大尺碼橡膠襯衫等單品，以此致敬在甲板工作人們的服飾。

EMPORIO ARMANI以海軍藍、鋼鐵灰、冰雪白和午夜黑等為主色調。（EMPORIO ARMANI提供）

服裝色調方面則以大西洋為靈感，主要使用海軍藍、鋼鐵灰、冰雪白和午夜黑等為主色調，在配件方面在包款與手提行李箱著，可看見均飾有粗網狀細節，另外大尺寸的水手行李袋也是本季亮點配件。在該系列單品中也可見到部分女性服飾，有趣的是相較於單純地推出女裝，在本季秀場出現的單品其實是從男性服飾單品中經過調整和重新比例的女性服裝，展現出性別流動之美，也更能展現品牌擅長的設計實力。