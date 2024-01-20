2024立委選戰在13日結束，民眾黨在台中第一選區派出立委候選人蔡壁如對決民進黨的蔡其昌，最後打到以7210票小輸的局面，讓外界相當震撼。對此，蔡壁如昨（19）日也在網路頻道《哏傳媒》曝光當時自己面對藍白分裂的衝擊，並直言民眾黨總統候選人柯文哲帶來的困境，且不只自己感受到，整個競選團隊也都得面對這個氛圍。

蔡壁如稱，總統選戰藍白分裂之後，自己最大困擾就是，「文宣只有我蔡壁如沒問題，但當時民眾黨中央把總統、副總統的文宣衛生紙整箱往這裡送，正面是柯文哲跟蔡壁如，背面是只有蔡壁如，民眾看到就擋住柯文哲，說只有蔡壁如會支持，後來發送衛生紙只好都放背面，這我不敢跟柯文哲講，且後來民眾黨總統單獨的面紙，我們都發不出去」。

蔡壁如提到，當時幫忙打選戰的幹部都是希望自己能選上，「但柯文哲後來變成障礙，雖然不能這樣說，因為柯文哲會不高興，柯粉也會不高興，但這不只有我這樣想，是所有幹部都面對到這個問題，也感受到的氛圍。」

回憶起選前站路口，蔡壁如透露，「那時候我喊立委1號蔡壁如，總統1號柯文哲，但都會被路人瞪，後來只好偷渡1月13日投1號」。蔡壁如也坦言，「你現在問我，柯文哲有沒有加分，一定有啦，柯粉本來就喜歡柯，也會投給我；但國民黨支持者想要投給我，看到柯就要思考分裂投票這個問題」。