林口名師聯手揮毫贈春聯。（林口區公所提供）

林口區長廖武輝歡迎民眾至現場索取免費春聯。（林口區公所提供）

新北市林口區公所結合里辦公處及社區發展協會陸續辦理一系列春節揮毫活動，國畫加春聯的創意春聯，倍增年節趣味，和市民朋友迎接農曆新年，打造有溫度的年節氣氛。今日登場的仁愛里揮毫活動，邀請多位在地長年投入國畫書法的推廣書法家，並結合工筆與國畫交織起一張張創意春聯，要與林口地區的居民一起迎接滿滿新意的春節。

林口區長廖武輝表示，邀請在地書畫名師包括精通隸、篆、行書陳蔚起老師、另外還有擔任慈濟北區書畫聯誼會召集人林鳳朝老師，以及旗下學生劉素珍、黃瀅珊及汪碧嬌等多位老師，再加上湖南社區發展協會的書法班同學等一起揮毫，寫出獨一無二的春聯，共同迎春納福!

除了習書逾15年精通隸、篆、行書陳蔚起老師外，本身是慈濟人，總是笑臉迎人，今年已八十四歲仍神采奕奕的林鳳朝老師，參與志工活動永不停歇，大愛電視曾以她的真實人生拍攝「雨過天青」電視劇，目前也擔任慈濟北區書畫聯誼會召集人，從小就寫一手好字，書齡也超過一甲子，擅長行書、楷書、彩墨花卉，也以推廣慈濟靜思語為志業，繪製靜思語卡片與大眾結緣，也經常以書法藝術與繪畫來書畫靜思語，甚至將靜思語及書畫推廣到海外。

林口區公所表示，今年除了有竹林觀音寺、林口藝文協會、林口社區大學及林口農會等辦理春節揮毫活動外，區公所也特別和各里辦公處及社區發展協會共同舉辦四場次春聯揮毫活動，接下來區公所與湖南里辦公處於1月21日（9時30分至11時30分）在湖南活動中心、林口社大於1月28日（9時至16時）在竹林山觀音寺鶴齡中心、林口農會於1月30日（9時至12時）在林口路農會大門口，及區公所與南勢里辦公處於2月3日（9時30分至11時30分）在南勢活動中心辦理揮毫活動，歡迎有興趣的民眾朋友前往活動現場領取春聯，相關資訊可至林口區公所臉書查詢。