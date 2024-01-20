消防人員現場發現5名輕傷傷患下車，2名女乘客受困小巴士內，用油壓剪破壞車體協助受困2女脫困。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

消防人員用油壓剪破壞車體後，用長背板接駁女乘客脫困。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

王姓司機駕駛小巴自撞，造成他與車上6名長輩受傷送醫，他沒有酒駕，肇事原因待調查釐清。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

台中榮總埔里分院為了服務國姓偏鄉的長輩提供就醫接駁服務，王姓男子昨天（19日）清晨6時許，駕駛埔榮接駁專車從長壽派出所出發往埔榮，行經台14線47.5公里處北山路段疑似恍神自撞中央分隔島，造成司機與車上6名長輩受傷，2長輩一度受困，所幸7人經救治無大礙。

埔榮提供免費就醫接駁專車服務，改善偏鄉醫療交通，採隨招隨停方式，周一至周五清晨6時半從長壽派出所發車，行經福龜、國姓鄉公所、護國宮、長流國小、柑林車站 、北山、南港五穀宮等往埔榮，未料19日王姓男子駕駛埔榮接駁專車突然自撞，造成7人受傷。

南投縣消防局指出，當天8時15分獲報派遣國姓、埔里、中心碑及雙冬消防分隊的救護車馳援，8時25分到現場發現2名女乘客受困小巴士內，其他5名輕傷傷患已下車，由救護人員處置。

消防人員使用油壓剪破壞小巴士車體協助受困女乘客脫困，7名傷患意識清楚，分別有頭腳四肢多處擦挫傷，皆送往埔榮醫院救治後無大礙。

王姓男子酒測值為0，沒有酒駕，他告訴警方，不知道自己為何突然撞上中央分隔島，可能是恍神導致。詳細事故原因，尚待警方訪查並調閱行車記錄器等資料釐清。