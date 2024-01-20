孫德榮（中）今參與《恐龍馬戲團》全球首演記者會。（經紀人提供）

惜才的孫德榮今（20日）出席昔日男團「太極」韓秉融在兒童新樂園舉辦的《恐龍馬戲團》全球首演記者會，並邀請羅志祥、王心凌錄製宣傳影片。愛徒Gino（蔡東威）日前被拍到與長髮女子一同從內湖住家進出，疑似與新歡熱戀中，孫德榮今坦言沒見過對方，「他沒有帶給我看的就是還不確定」。

43歲的Gino曾透露，如果再戀愛，希望是以結婚為前提交往，孫德榮也說：「他希望如果這個成功的話，他就想要結婚，所以他八字還沒一撇就不會給我看」。他笑說，通常爸爸都是最後才知道小孩戀愛，目前真的沒見過女方。

他話鋒一轉，笑說眾多弟子中，最支持的就是傳緋聞多年的王少偉跟許藍方，「我舉雙手雙腳贊成，尤其許藍方是性學博士，知道怎麼樣最容易受孕，我希望他們都有好的婚姻」，透露想抱孫的心情。一旁的YouTuber彼得爸笑虧，孫德榮以前都禁止喬傑立藝人認愛，「現在不是你家藝人，你就想讓人家認」，意外製造笑料。