Ella陳嘉樺從姐姐的筆記本得知當年的真相。（東森提供）

由王識賢、Ella陳嘉樺、李維維、柯叔元主演的東森戲劇台醫療生活劇《生命捕手》本週日迎來第一季最終回。最新預告揭露王識賢隱瞞多年的秘密即將曝光，得知真相的Ella陳嘉樺竟遇上爆炸意外，生死未卜；李維維則回憶起20年前事故中痛失摯友，各角色間的關係變化，將為第二季帶來更多精彩發展。

預告中李維維向柯叔元聊起，在20年前一場巨大災難中失去摯友的傷痛，讓她久久不能自已。回想地震災難戲的拍攝，她表示：「因為場景關係，我們只有一、兩次拍攝的機會，當時賢哥（王識賢）在我面前爆哭翻滾，我在他後面也是痛哭失聲，想到好友就在裡面卻沒辦法去救，我覺得當下真的心很痛，偏偏我又是護理師，還要保持冷靜去救其他人，那場戲讓我印象非常深刻。」

而Ella陳嘉樺也將遭遇爆炸意外，驚險的爆破場面讓她餘悸猶存，她直言：「爆破時我躲得超遠，就算有距離也能感覺得到那種震撼感，算是第一次拍爆破戲，是一個很特別的經驗。」更考驗她的是，「拍攝這場戲時，最辛苦要躺在地上，身上壓著一個有點重量的道具，然後維持一個動作很長時間不能動，所以身體會很不舒服。」

第一季來到尾聲，Ella陳嘉樺則感謝粉絲的支持，她表示：「我爸媽也是忠實觀眾，走在路上常常有人跟我分享他們也都有在追這部劇，很開心可以有作品陪伴大家，希望大家可以繼續支持，一起期待第二季！」

《生命捕手》1月28日起東森戲劇台每周六日晚間8點重播第一季。2月25日起每周日晚間8點於東森戲劇台、公視＋首播；當晚10點Netflix、中華電信MOD、Hami Video、LINE TV同步上架；每週六晚間8點在緯來戲劇台、靖天電視台上架。全劇兩季共30集，每週播出更新2集。