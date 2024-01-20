更新後模擬示意圖。（新北市都市更新處提供）

新北市公辦都更再添一案，三重消防大隊公辦都更案於今年1月20日核定發布實施，更新後將興建1棟地上17層地下4層的住辦混合大樓，最快預計2024年底動工。

該案基地位於三重區文化南路、中央南路所圍範圍內，近捷運台北橋站，基地規模2135.9平方公尺，更新前為1棟屋齡逾30年以上建物，供市府消防局第三大隊三重分隊使用，為活化市有地，市府財政局推動公辦都市更新，更新後1至3樓除維持供消防大隊使用外，另透過申請都更容積獎勵設置約700平方公尺公共托育中心，提供周邊居民托育服務。

該案更新後規畫228戶，並將取得銀級綠建築、銀級智慧建築標章，同時沿文化南路側規劃6公尺人行步道開放空間，達到建物節能減碳及增加環境綠美化，創造安居及智慧生活環境。

新北市政府都市更新處林處長炳勲表示，市府推動公辦都更，希望藉由示範效果，帶動周邊都更案進行，目前已完成招商16案，其中已11案公辦更新案已完成審議，接下來新北市將持續推動包括樹林、土城、永和、大陳等大型公辦都更案，希望透過各地的公辦都更案，讓新北市的城市翻轉升級。