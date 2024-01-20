今天凌晨2點花蓮近海發生規模4地震，中央氣象署地震中心發布今年第001號地震報告，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，今年是史上最晚出現顯著有感地震的一年，且與上次地震間隔近20天，他說間隔一段時間沒地震不是好事，因為代表正在累積能量，反而要居安思危。

氣象署資料顯示，今天凌晨2點01分花蓮縣近海發生規模4地震，震央在花蓮縣政府南方9.9公里處，深度8.5公里，屬於極淺層地震，各地最大震度花蓮4級，南投、宜蘭1級。

根據《ETtoday新聞雲》報導，郭鎧紋表示，今年是史上最晚發地震報告的一年，每年大約在1月上旬就會發布，顯著有感地震最常在1月2日發生，1日及3日也不少，在15日後才發生相當罕見。

此外今天這起地震距離上次地震已有近20天，是歷史上地震間隔第22長，間隔最久的是2022年9月1日發生規模4.6地震，與上次地震間距35天，整個8月份都沒有地震，隨後9月14日台東又發生地震規模6.4地震。

郭鎧紋直言，20天沒有地震看起來很平靜，但可能是壞消息，有地震釋放能量比較安全，「看起來安寧是壞事，代表正在累積能量，反而要居安思危。」