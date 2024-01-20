第3屆彰化國際賽車節20日在彰化高鐵站區登場，飄移賽事讓車迷看得血脈賁張。（孫英哲攝）

「轟！轟！轟！」第3屆彰化國際賽車節在彰化高鐵站區登場，主辦單位台灣極限賽車運動發展協會將飄移賽於20日、21日兩天首次移師彰化，現場不絕於耳的轟隆引擎聲讓車迷大呼過癮，讓人看得血脈賁張，前兩屆都有的封街拉力賽則於1月27日至28日登場，車迷期待不已。

這場國內賽車界的盛事吸引許多相關品牌及廠商前來設攤，搭配周邊美食攤商區、農業紡織展銷會以及汽機車和改裝配件展覽，現場攤位近200多攤，更有近百輛車的特色車聚，打造以美食、農業、汽車、旅遊為主題的活動，除吸引許多車迷到場朝聖，也有不少民眾扶老攜幼前來湊熱鬧。

賽車飄移教練戴曉祥指出，這次在街道舉辧正式的飄移賽事，是有國際認證的，比賽的規則是兩回合，第1回合是預賽，第2回合是決賽，其中預賽每趟只有1輛車，評分4大重點為跑得越靠近牆壁、最好的飄移角度、最準確的路線及最快的速度；決賽則是2輛車同場競技。

要如何做出如同動畫「頭文字D」的飄移動作？戴曉祥說，要控制好飄移的動作，最大的問題在於心裡對環境的因素，因為賽道旁邊都是牆壁，直線加速約在時速100公里，在這樣的速度下面對牆壁讓車輛做出飄移的動作，除要有很純熟的技巧，也有很多的心理因素要克服，今天能來參加比賽的車手，都訓練很久。

主辦單位表示，希望藉由推動賽事，整合各界資源、吸引國際車手與相關產業鏈發展，促進農業、紡織業、汽車工業三方交流，帶動彰化觀光產業向上提升，並推動國際賽事機構來彰化舉辦，促進産業及經濟發展，造就出更多的就業機會與商務契機。

下周登場的封街拉力賽（Street Rally Racing；SRR）是一種道路封閉運動計時賽，比賽距離全長5公里的柏油賽道，這次賽事已有超過200輛車輛報名，也邀請到國際頂尖車隊參賽，共分為錦標組、街車組、飄移組、俱樂部組、電動車組等5組同台較勁，參加4回合的計時賽。