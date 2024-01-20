江蘇武進一企業因粉塵爆炸致8死8傷。（大陸央視）

新華社報導，20日從常州市武進區應急管理局獲悉，1月20日3時38分，位於武進區南夏墅街道的常州燊榮金屬科技有限公司生產廠房發生粉塵爆炸，共造成8人死亡、8人輕傷。事故現場救援已結束，調查和善後工作正在開展中。

據報導，這家名為常州燊榮金屬科技有限公司的企業位於南夏墅街道。事故發生時，生產廠房發生了粉塵爆炸，導致了如此慘痛的後果。目前，救援工作已經結束，調查和善後工作正在進行中。

這起粉塵爆炸事故再次提醒，安全生產無小事。不能掉以輕心，必須加強對於安全管理的重視和落實。在常州大爆炸之後，這起武進慘案再次凸顯了安全生產問題存在的嚴重性。

而在這起粉塵爆炸事故中，是否存在安全隱患？監管部門是否盡到了責任？多次警示無效，誰應為這場悲劇買單？這些問題亟待解答。

常州燊榮公司爆炸事故暴露了安全管理方面的漏洞。不能掉以輕心。只有切實加強企業安全管理工作，保障員工的生命安全，才能夠避免類似的悲劇再次發生。