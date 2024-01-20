高雄力拚「淨零永續」政策目標，高市府環保局20日在新開通的鼓山二路西側停車場及柴山登山步道規畫「無痕山林逗陣走」登山嘉年華活動，希望透過登山、特色市集、互動遊戲、知識問答與抽獎活動，加深民眾對淨零永續及環境保護的認識，高雄市長陳其邁也出席活動與民眾同歡。

台泥鼓山廠自1994年停產後，廣大腹地閒置荒廢，但該廠址所在地理位置是民眾親近柴山休憩與自然生態廊道重要串聯節點，因此高市府經歷多次協商，終於取得台泥同意合作意願，進行場域活化改造，完成公廁設施和登山步道，以及登山口停車場的興建，陳其邁20日一早也著運動裝親自登山，他笑稱「自己久沒有運動，四肢無力，所以要常爬山」。

陳其邁指出，台泥舊廠區剛好銜接內惟跟中鼓山，當地有輕軌鼓山站，再加上新開闢的停車場，外地的旅客假如是開車來，這裡是最接近登山步道的停車場所以非常方便。

陳其邁表示，高雄市2022年的碳排量大約5200多萬噸，足足比台北市多了5倍之多，為了推動淨零轉型，特地規畫「無痕山林逗陣走」登山嘉年華活動。以前這裡是礦區，看到灰濛濛就知道高雄要到了，經持續監督改善空氣品質，現在空品良率連續4年達到8成以上。