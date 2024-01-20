隨著台灣半導體巨頭台積電在日本熊本市設廠，熊本市政府與台灣的交流活動再掀高潮，為進一步促進兩地文化與教育交流，新竹市私立光復高中學生將組隊於3月底赴日，與熊本市立千原台高校舉辦1場台日高校生「英雄聯盟」電競聯盟友誼賽，增進台日城市與高中的交流。

光復高中指出，熊本市教育局為與台灣地方城市，尤其是催生台積電的竹科所在縣市新竹市作進一步文化與教育交流，今年特別邀請市立千原台高校舉辦1場台日高校生的電競比賽。

這場引人注目的比賽計畫將在3月底舉行，並特別邀請新竹市私立光復高中的學生組隊赴日參與友誼賽。日本校方承擔住宿接待，朝日電視台慷慨提供免費機票，並全程參與活動報導，將電競熱情呈現在觀眾面前。

校方表示，光復高中的積極參與無庸置疑，該校長達20年致力於台日交流活動，每年舉辦多次學生研修團，深入探索日本各領域專業課程。同時，學校也成為日本高校生的熱門接待單位，每年接待來自日本的學生將近300人，這次電競比賽被視為1次雙贏的機會，不僅擴大了兩地的交流，更助力兩校未來友誼與合作的全新冒險。

值得一提的是，光復高中已先在19日上午，點燃校內電競比賽的戰火，在校內完成熱身後，其中有5名優秀學子將代表學校前往日本，成為這場台日高校生電競友誼賽的焦點，這場盛事將成為台日兩地學子難以忘懷的時刻，透過電競，促進跨國校園之間更緊密的合作，共創友誼新高峰。