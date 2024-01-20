麥叔邁茲·迪特曼·米克森（Mads Mikkelsen）頂著品牌全球形象大使的頭銜出席Zegna 2024秋冬大秀。(摘自Zegna IG/林欣儀台北傳真)

萬磁王麥可·法斯賓達（Michael Fassbender）出席Zegna品牌大秀，恰好坐在麥叔旁邊，不論是秀前、秀中、秀後兩人話題不斷，看起來感情很好。(摘自Zegna IG）

有「麥叔」這個親切稱號的男星邁茲·迪特曼·米克森，在上次秋冬男裝周上貢獻一張神級街拍照後，本季現身Zegna大秀現場卻略顯低調，僅在品牌背板環節速速拍幾張照，反倒是同場的「萬磁王」麥可·法斯賓達貢獻多張街拍照，兩人分別穿上一明、一亮的穿搭風格，展現截然不同的時尚氛圍，不過在秀場中比鄰而坐的兩人卻展現和睦的一面，不論秀前、秀中、秀後兩人話題不斷，看起來感情很好。

Zegna 2024秋冬男裝大秀讓秀場中下起「羊絨雨」。(摘自Zegna IG）

Zegna本季大秀選在一座體育館內，看似平平無奇的體育館中間有一座巨大的羊絨衫，隨著大秀開始從天而降的「羊絨雨」十分浪漫，雖在直播時有網友笑說「過敏兒隔著螢幕也鼻子癢」，不過整體而言場景設計備受好評;服裝方面出現各式奢華面料如羊絨、皮革等，風格方面則涵括運動風、休閒度假、正裝等，整體服裝的廓形街延伸自品牌經典的款式，。新一季廓形包括外套、散發金屬色光芒的絎縫羽絨服、夾克、背心、雙領西裝外套、無領風衣、全新 「Il Conte」夾克，以及闊型長褲等單品，其中配件方面長款螺紋手套、懸浮式的眼鏡十分吸睛。

Zegna 2024秋冬男裝系列從品牌經典西裝輪廓中汲取靈感。（美聯社）

Zegna 2024秋冬男裝系列許多單品都有寬大實用的口袋，加上創新的門襟設計，讓整體單品交織出更加靈活的時髦感。（美聯社）