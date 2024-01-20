花蓮縣油茶生產面積居全台之冠，生產茶油籽質量優。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣油茶種植面積267公頃，居全台之冠，產出優質道地的苦茶油品。農糧署輔導台灣農業科技資源運籌管理學辦理「第二屆國產茶油品評遴選」，由專家推薦17支國產好油，其中花蓮油品獲2特優、5名優選，在全國各業者激烈競爭下，表現耀眼！

目前花蓮油茶種植面積已達全國第一、約267公頃，其中以南區的卓溪、玉里占全縣7成，縣府率先推動油茶籽評鑑，推動油茶證明標章，限縣內且通過有機或產銷履歷驗證的農友才能參賽，優質油品推薦參加全國評鑑，協助行銷推廣。

全國「第二屆國產茶油品評遴選」，花蓮榮獲特優2名，分別為朵栗栗農坊、花蓮縣卓溪鄉特用作物產銷班第10班，以及優選5名，耕鳥共食X昆帝夫法蕾南生態農場、阿步農園、天水生態農場有限公司、牧蟲園農場股份有限公司、山上那良農場。

縣長徐榛蔚大讚農友優秀表現，表示這屆國產茶油品評遴選，經第一階段書審以及第二階段總評會議層層篩選，專家評審推薦出全國17支國產好油，其中花蓮占7家業者，表現十分優異。花蓮純淨的山水環境，油茶栽種歷史悠久，具產地優勢，所榨苦茶油帶有清新果香，風味迷人，是適合健康養生族群醇飲的優質油品。

縣府表示，油茶農友持續精進油茶的種植、榨油加工與田間管理技術，卓溪苦茶油加工廠也正由玉溪地區農會進行工廠登記取得程序，縣府建構油茶生產、加工、品牌行銷等完善的產業鍵，打造花蓮苦茶油為全國第一的優質品牌。