一名男網友搶到一張去日本東京的機票，付完錢後才發現，出發日剛好是日本黃金周的第一天，讓他崩潰求助網友，這樣到底該去還是不去呢？不少過來人見狀表示，黃金周還是可以去玩，如果是想走訪一些市區行程，會發現人超少，但如果是想去迪士尼或是一些近郊的觀光行程，可能就會塞爆。

一名男網友在Dcard上分享，最近搶到一張台北飛東京的機票，單程機票含稅特價2599元，付完錢、收到機票確認信才驚覺，去日本的日期，剛好撞到日本黃金周的第一天，讓他擔心日本當地人山人海，不知道該不該認賠，直接取消日行程，還是應該勇敢衝一波？

貼文引起網友討論，「黃金周人山人海，超級可怕」、「直接No show，廉航多不可以退票，沒去搭機至少可以拿回機場稅500元」、「我也是訂了虎航之後，才發現原來遇到黃金周，不過我是去沖繩來回14000元（含託運）」。

另有過來人分享，曾在黃金周去日本旅遊，沒有大家想得那麼恐怖，感覺很像台灣的過年，都市人很少，雖然有些店家會休息，但不是全部；如果是想去迪士尼或郊區景點觀光，黃金周這些地方可能都會塞爆，那就建議認賠不去，但如果只是想在市區走走，還是可以衝一波。

日本的黃金周是由多個節日組成的公眾假期，算是日本當地的一個大型連休假日，很多日本人都藉機出門旅遊，因此很多人說黃金周路上會很多人，2024年的黃金周時間落在4月29日到5月5日。