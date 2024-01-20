2024總統暨立委大選在13日落幕，基隆一名才11歲的小六生在選前之夜失聯，家長報警後，警方狂找2小時後才找到人，原來是跑去參加民眾黨總統候選人柯文哲在基隆國門廣場的造勢大會。對此，明（21）日要舉辦小草活動的柯文哲在臉書發出呼籲，未成年的朋友參加活動，一定要報備。

柯文哲表示，明日將安排一場「 阿北小草見面會」，向各位支持者致謝，這一切，我們都十分珍惜，希望這場活動，我能有機會當面謝謝每一位。如果不便前來，可以看直播，或參加後續我們安排在其他縣市的場次。

除此之外，柯文哲還向小草喊話，阿北很期待你們日益茁壯，成為獨立思考、明辨是非、不受假訊息擾動，找到興趣與志業，努力自我實現，做到在不同領域中「最好的自己」，成為未來國家的優秀公民，一起讓台灣變得更好。

疑似因基隆爆發國小學童失聯一事，柯文哲也特別呼籲，未成年的朋友，如果要和同學一起、或單獨參加任何活動，一定要先跟家長報備與溝通，我們也會加強宣導，請不要讓父母擔心！