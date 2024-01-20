身為塔后社區一分子的縣長陳福海也期許活動中心工程能如期、如質的完工，並導入更多活動，以促進地方整體的服務與發展。(于家麒攝)

金門塔后社區活動中心新建工程，今日上午在縣長陳福海(中)的主持下，與多位來賓一同舉行動土典禮。(于家麒攝)

金門縣金湖鎮塔后鄉親期盼已久的社區活動中心，今(20)日上午在縣長陳福海的主持下榮重舉行動土典禮，社區的活動場合將從原本的國軍營區舊址華麗轉身為多功能的社交活動場域，每位村民臉上都洋溢著開心的笑容。身為塔后社區一分子的陳福海也期許活動中心工程能如期、如質的完工，並導入更多活動，以促進地方整體的服務與發展。

塔后社區活動中心新建工程動土典禮由縣長陳福海主持，包括金門縣議員王國代與蔡其雍、縣府社會處長黃雅芬、金湖鎮公所秘書陳書文、金湖鎮代表會主席蔡乃靖、副主席李秀華、代表林麗芬、蔡建偉、林嘉森、陳秀卿、張中法、李志鴻、陳威彰、烈嶼鄉民代表林宜蘭、新湖里長陳錦章、新市里長吳孟霖、料羅里長謝慶閣及塔后社區發展協會理事長陳秀嵐等均到場表示祝賀，共同參與動土典禮，祈求工程順利。

縣長陳福海表示，塔后社區活動中心在社區發展協會理事長陳秀嵐積極督促下，以及金門縣議會、金湖鎮民代表會的支持下終於動土，但動土只是個開端，期待活動中心建物能夠美輪美奐的呈現在鄉親面前，提供塔后及周邊社區好的活動場域；未來並導入更多活動，無論在推動樂齡、延緩智能及社區照護，均為活動中心成立的目標，再次恭喜塔后社區發展協會。

金湖鎮公所秘書陳書文則指出，「社區發展協會」是縣府與公所的好伙伴，很多的業務，尤其是社會福利措施需要透過社區來推動，藉由活動中心的興建，除可作為居民集會活動之場域外，亦可配合縣府辦理各項社區照顧關懷據點、長期照顧、老人照護、兒童及少年、婦女等各項服務，以促進地方整體的服務與發展。

金湖鎮民代表會主席蔡乃靖表示，感謝縣長陳福海以及鎮長陳文顧的力挺，讓塔后可以有一個提供居民服務的活動中心，未來透過後續的基礎建設，營造活動中心成另一處資訊訊息互流的公共開放空間，帶動塔后社區整體的發展，希望透過社區與公部門的合作，期許團結地方力量，讓社區更加茁壯，造福更多社區居民，讓社區建設與發展都能越來越好，也期許活動中心能多元廣泛地使用。

塔后社區發展協會理事長陳秀嵐則說，為了要蓋一個可以讓居民安心活動的場所，社區積極接受評鑑、辦理相關課程及活動，才得以有今日的活動中心動土典禮，非常感謝前縣長楊鎮浯、縣長陳福海及縣府團隊、金門縣議會、鎮長陳文顧及公所團隊，以及金湖鎮代表會的支持，也感謝監造公司協助社區做出最好的設計，讓社區的活動場合從原本阿兵哥營區留下的舊址，到現在終於要有一座屬於社區自己的活動中心，而未來社區活動中心也將有最好的運用，期待大家屆時一起來見證塔后社區活動中心的落成。