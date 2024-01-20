一名女網友抱怨，每次洗完襪子都會少1隻，衣櫃裡一堆襪子都無法成雙成對，讓她相當困擾。貼文曝光引發網友共鳴，過來人建議可以把襪子裝進洗衣袋，或買同款同色的襪子，就不會再發生這種狀況。

原PO在臉書「爆怨公社」貼出照片，圖中5隻洗好的襪子都只剩下單隻，每隻襪子花色不同也無法穿出門，她苦笑說「家裡的襪子，洗著洗著就成了單身漢，到底？」

一名女網友洗完襪子總是少1隻，現在5隻全部都沒辦法成對。（翻攝爆怨公社臉書）

貼文曝光引發網友共鳴，大家紛紛留言「正常啊」、「我家也有這魔咒」、「我現在都沒在管，常常2腳穿不一樣的襪子出門」、「現在馬上丟掉1隻，另1隻很快就出現了」。

過來人建議把襪子裝進洗衣袋，「找個洗衣袋專門集中放襪子就可以改善」、「用了洗衣袋就沒再遺失過襪子了」。

也有網友都買同款同色的襪子，就算不見1隻也可以湊著穿，「我家的襪子全部都買一樣，1人1個款式，不會拿錯」、「我老公的襪子通通都是黑色，1次買20雙，少1隻也沒差。」