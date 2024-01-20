首次常態化16至22歲1200點文化成年禮金，20日寒假第一天開放領用。行政院長陳建仁出席啟用記者會時也打趣：「真想現在回到16歲！以前看個電影邀女朋友還要買兩張票困難多了！」

陳建仁指出，台灣的年輕人創意無限，政府應該多給予資助和鼓勵，「從400年前台南建城開始到現在，我們經過不同時代台灣文化多元的變遷，每一個人生活的小故事集結起來就是台灣的美麗、多元」希望年輕人擁有更多藝文生活，政府在疫後參考了國外的作法推出文化成年禮金，建建仁表示自己家外孫女高二、外孫國三，「國三的那個好希望自己趕快16歲，可以領到文化幣買書、看國片」連陳建仁自己都想回到16歲！

文化部首次常態化發放16至22歲、每人1200點文化成年禮金，20日開放領用；更邀請首次加入領用的16、17歲同學們，體驗文化幣使用方式及優惠。（郭吉銓攝）

文化部長史哲表示，去年文化幣首先針對18至21歲青年推出，半年期間創下高達8成的領用率，今年度首度常態化並擴大發給16至22歲青年。「常態化的影響非常深遠，我想所有我們的年輕族群能夠在年輕的時候，透過這個方式體驗臺灣文化的美好，我想它一定會在我們的生命當中留下不可磨滅的印記。」為此統計可享文化成年禮金的人數總計近150萬人，故以20億的預算推動。

文化部表示，文化幣官網及APP在經過半年的進化，從青年朋友專屬使用，現在更是可全民共同加入成為文化幣支持者，史哲表示，除了一生中有7次可使用文化幣，任何年齡層的個人或企業亦可挹注。「在學校的時候，透過文化成年禮金，如果在我們的生命當中留下了台灣文化的美好記憶，未來也有機會支持我們的學弟妹，讓他們有更多的文化體驗的機會」。他表示這會是全民參與的過程，政府就是搭起一個平台。

現行文化幣官網及APP，可透過精準的媒合機制，精算出學校、系所、鄉鎮市區符合文化幣的青年人數，讓企業或個人可以直接線上支持，增加母校在學學弟妹、家鄉或企業、廠區周邊設籍青年的文化幣點數，從消費端鼓勵青年朋友參與藝文活動，並藉由藝文消費實際挹注藝文產業，具體實踐文化ESG精神。

文化部說明，出生日期在2002年1月1日至2008年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，都可以領取文化成年禮金。即日起手機下載文化幣APP完成註冊，再點選領取成年禮金，輸入個人資料通過驗證後，即可立刻領取、使用1200點文化幣，使用期限至2024年12月31日止。沒有手機的青年朋友也可洽詢客服申請紙本QR-code。

此外，消費滿200點再抽文化幣的放大點數優惠，將升級為30萬組；獨立書店消費2點送1點、表演藝術青年席位、結伴看國片加碼等優惠都將繼續推動。