名家20日揮毫春聯，民眾擠爆新竹縣政府。（邱立雅攝）

新竹縣祥龍獻瑞春聯揮毫贈送活動20日上午於新竹縣政府大廳登場，由新竹縣長暨新竹縣文化基金會董事長楊文科邀請縣內書法名家，以及新竹縣第2屆縣長盃全國書法比賽得獎作品展5名得主共同揮毫，楊文科偕妻子甘秀美等人開筆，以「祥龍獻瑞·喜迎豐年」揭開序幕，共28位書法、絹印、版畫藝術家於現場揮毫，限量贈送春聯、作品給到訪鄉親。

楊文科重視書法教育，也組成深耕書法教育執行委員會，由書法家賴煥琳擔任執行長，並列入學校課綱，從國小即練習寫書法。楊文科說，書法是綜合文學、美學、哲學的藝術，他的書法老師胡國龍告訴他，只要勤練1萬個小時就有機會成為書法家，楊文科仔細一算，發現1天寫3小時，1年就1000小時，要10年才能成為書法家。

貼春聯賀新年是春節不可或缺的傳統習俗，為弘揚及推展書法傳統優良文化，新竹縣政府每年於春節前夕舉辦揮毫送春聯活動，活動當日將有多位書法名家現場揮毫寫春聯贈送民眾，春聯揮毫贈送活動包含創意與傳統書藝、絹印紅包袋及版印年畫等。

此次新竹縣政府首度結合警察局、消防局及政風處等，一同舉辦春節揮毫活動，邀請賴煥琳、謝秀英、謝石鴻、張雙土、胡國龍、王德泉、黎元吉、莊明忠、陳秀珍、宋兆賢、彭鴻欽、章宗耀、謝珮珍、曾玉惠、孫增春、李金柱、洪錦雲、許瑞娥、張雪琴、楊碧奇、蕭輔宣等書法名家現場齊聚揮毫，同場還有版畫家曾雪梅及陳永欽的版畫創作。

活動也邀請本屆縣長盃獲獎的吳吉祥、張富南及蔡承恩、曹宸瑋、林子心到場共襄盛舉，其作品書風筆意各異其趣，展現絕妙的書法技藝，作品以躍動優美的文字線條書寫經典文字，藉此活動提升縣民對藝文欣賞及充實美感生活內涵。

文化局長李安妤表示，新竹縣文化基金會成立「墨筆生輝~深耕書法教育執行委員會」，集結縣內書法大師、教育資源，讓書法教育向下扎根，透過競賽及書寫春聯擴大於全國，期望年輕學子的加入與傳承，使書法藝術薪火相傳、生生不息。