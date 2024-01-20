國道1號南向341.2公里高科路段20日上午10時許發生兩件追撞事故，兩件車禍的肇因都是沒有保持安全距離。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

國道1號南向341.2公里高科路段20日上午10時許發生8輛車碰撞，國道警察說，這分別為2件交通事故，各是4輛自小客車追撞，因為沒有注意安全距離導致車禍，幸好都沒有人受傷。

第五公路警察大隊表示，第1件事故是27歲高男駕駛1輛自小客車疑似因為沒有保持安全距離追撞前方70歲陳男駕駛的自小客車，之後高男車輛再遭37歲李男駕駛的自小客車追撞，另27歲鄭男駕駛的自小客車因未保持安全距離再追撞前方李男的車輛而肇事，此事故無人受傷。

第2件事故是39歲蔡男駕駛1輛自小客車疑因未保持安全距離追撞前方39歲林男所駕駛的自小客車，林男車輛再往前推撞70歲許男駕駛的自小客車，43歲湯男駕駛自小客車因未保持行車安距離再追撞蔡男車輛而肇事，無人受傷。

這兩件事故已於11時07分排除，全線恢復通車，由岡山分隊依規定處理，各車駕駛均無飲酒情形。國道警察也呼籲，行經車流量大的路段請務必注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人的危害。