劉姓男子發現在酒店上班妻子與恩客曖昧對話，內容還提及想跟妳生一個等，憤而求償70萬元精神撫慰金，全案上訴至高雄高分院，法官認為並沒有證據可以證明劉妻、張男有不正當交往行為，況且劉男也曾同意「妻子去上班就是逢場作戲」，最終裁定駁回，全案確定。

判決指出，劉姓男子主張，妻子2016年間說想要外出工作，於是離開婚後同住的戶籍地，至今已超過5年，後來他無意間發現，妻子透過LINE與張姓男客人互傳曖昧訊息，包含「我當時本來就真的想跟妳生一個」、「只是不知道為什麼，妳都沒中過」等等，因而懷疑妻子外遇，且兩人曾發生性行為，對兩人提告共求償70萬元。

劉妻則稱，剛結婚時，是劉男曾同意甚至鼓吹她從事八大行業賺錢養家，且從事酒店工作或被酒客包場出遊，本來就會跟客人打情罵俏，酒店也會要求公關與客人留LINE聯繫、拍攝較為親密的照片，是為了獲得客人青睞後再來消費，與客人之間的互動僅止於公關與客人之間的工作關係，聯繫內容也都是逢場作戲的虛構之事。

張姓男客人也表示，和劉妻是在10年前於酒店認識，他以客人的身分前去消費，並不知道對方已婚，他是酒客，會在LINE上跟酒店小姐打情罵俏、開玩笑，之所以會和劉妻出去玩，也都是在酒店消費結束後的續攤，雙方至少已有6、7年未聯絡。

一審劉男敗訴，他不服提出上訴。但高雄高分院法官認為，劉妻在結婚之前即為酒店公關，婚後曾因生產離職，其餘時間都是從事相同工作，劉男也未否認自己同意妻子在酒店上班，可見他對於妻子在酒店工作一事是清楚。且按照一般社會通念，酒店公關陪侍為了獲取客人點檯青睞，都會與酒客保持曖昧及聯繫，劉男若同意妻子在酒店上班，應可預見該情形，且劉男指控妻子與張男有親密合照，但兩人只是頭靠頭自拍，然並無親吻或其他更為親密行為；LINE對話部分，劉妻也沒有熱切回應或認同張男的言論，因此無法單憑片面之詞就認定劉妻外遇張男。

另外傳喚岳父出庭證稱，事後他曾詢問女婿，為何要讓他的女兒去酒店上班，得到的回答是他們夫妻倆有協調過，女婿也同意，「我女兒去上班就是逢場作戲，回家就做賢妻良母。」目前所有的證據看來，都無法直接證實劉妻與張男有婚外情或曾經發生性行為，因此裁定駁回劉男的告訴，判劉敗訴定讞。