參加活動小朋友說，他第1次拔蘿蔔，真的很好玩，帶回家請阿嬤煮蘿蔔湯。（楊靜茹攝）

草屯鎮公所在南埔里、御史里、新豐里、加老里、敦和里及復興里等6處農田，栽種5.5公頃蘿蔔，讓民眾就近參加活動。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮公所舉行「來趣拔蘿蔔」活動20日在鎮內6處農田同時開拔，線上報名300組親子隊，報到時可領取紀念品1份，分組蘿蔔秤重競賽前10名，除了免費蘿蔔還能獲得獎品。參加民眾說，有免費蘿蔔加菜很開心，預備煮蘿蔔排骨湯，並做一些蘿蔔泡菜。

草屯鎮公所指出，草屯鎮水稻栽種面積約1200公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱，每年11月水稻採收後，鎮公所除了舉辦「焢窯」，今年與6名青農合作栽種約5.5公頃的蘿蔔田擴大舉辦「來趣拔蘿蔔」活動，讓參加民眾邊拔蘿蔔體驗農村樂趣，邊欣賞田間油菜花、波斯菊等綠肥形成的花海。

草屯鎮長簡景賢表示，這次鎮公所在南埔里、御史里、新豐里、加老里、敦和里及復興里等6處農田栽種蘿蔔田，方便鎮民就近參加活動體驗拔蘿蔔樂趣，日前率先開放給社區體驗，做成各種美味的蘿蔔料理，幫據點長輩加菜；另外線上報名300組親子隊，報到時可領取宣導品1份，各組任選2根最大的蘿蔔進行秤重比賽，前10名有獎品可拿。

「來趣拔蘿蔔」活動20日上午8時在草屯鎮6處農田同時開拔，田間歡笑聲不斷，各個都滿載而歸。參加民眾表示，她準備裝一帶麻布袋的蘿蔔回家，準備曬蘿蔔乾，這樣來年一整年都有蘿蔔可以吃。小朋友說，他第1次拔蘿蔔，真的很好玩，帶回家請阿嬤煮蘿蔔湯。