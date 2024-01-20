彰化縣文化局為迎接農曆新春佳節，今天在彰化縣政府中庭舉辦「祥龍瑞氣新春揮毫送春聯活動」，集結19位書法老師現場揮毫，送出限量570幅春聯，讓鄉親過年貼春聯，招財納福旺整年。

文化局指出，彰化書風鼎盛，書會林立，書法藝術是彰化縣豐富的人文資產，活動邀請在地書法團體協力，眾多書法名家齊聚一堂來揮毫，希望透過新春揮毫活動持續傳承書法藝術，期待2024年「龍年行大運—祥龍瑞氣」，以書法藝術為新年帶來好兆頭、新氣象。

今天名家揮毫送春聯活動共開放570份號碼牌供民眾索取，可免費領取大師墨寶1副，邀請方一成、李杉連、施惠敏、曾承鴻、施瑞龍、鄭介明、謝金德、李榮茂、黃俊熠、蔣仁傑、黃文宏、丁文界、王伯勳、蕭順杰、鄭禮勳、蔡秋榮、黃榮森、洪文黎、楊志宏等19位縣內書法家於現場揮毫。

參加民眾除可近距離欣賞大師揮毫風采，現場還有彰化國樂團演出、應景年畫版畫體驗，充滿濃厚年味與創意。

彰化縣長王惠美說，農曆春節的腳步近了，歡迎全國鄉親到彰化走春，彰化八卦山有「彰化2024月影燈季」，即日起持續到3月3日每天晚上5點30分至10點，有璀璨燈光，晚上6點開始每半小時，有氣勢磅礡大佛光雕秀，還有網紅最愛互動燈區及粉紅旋轉木馬。

八卦山下彰化縣立美術館有舉辦「請眾仙迎神—宮廟藝術展」，還有大年初一至十五於溪州公園有「花在彰化」系列活動，沿路還有北斗美食小吃，田尾公路花園也有很多美麗的景點，以及溪湖—溪州糖鐵國家綠道，串聯溪湖和溪州羊肉爐勝地，來彰化走春就對了。