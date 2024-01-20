【全程字幕】國會龍頭黨內現分歧？朱立倫直稱韓國瑜「院長」 對賴清德喊「一句」 宣戰了 @ChinaTimes

國民黨主席朱立倫20日上午偕同總統候選人侯友宜，專程赴國民黨苗栗縣黨部向鄉親謝票，朱立倫在接受媒體聯訪時表示，對於民眾黨將保持最大的誠意和空間，但國民黨也會堅守自己立場，團結所有黨團立委成員，目前他每天都會和韓國瑜通電話保持密切聯繫，展現國民黨成為國會最大黨，朱立倫並呼籲總統當選人賴清德不要動用奧步，不要有金錢權位交換，讓立法院長副院長選舉能夠清白正當地進行。

朱立倫表示，國民黨堅持清清白白、正正當當，團結所有黨團成員，他目前跟韓國瑜每天都會通電話保持密切聯繫，最重要地在這段時間展現國民黨成為國會最大黨，未來除了強力監督以外，在院長及副院長的選舉中，在台灣第3波民主中，能夠清清白白、正正當當。

朱立倫並再一次呼籲賴清德，「你已當選了總統，對於未來朝野能夠理性溝通，絕對不要動用任何的奧步，或是任何讓人民看不起的，更不要有金錢權位的交換，人民都在看」希望立院院長、副院長能夠清白正當地進行，國民黨團在下周一將會有個談話會，相信大家最後都會團結一致。

對於外界所傳「假投票」議題，朱立倫並未回應，他表示尊重黨團的自主，但是也相信團黨立委們很快地可以凝聚共識，對於民眾黨，國民黨將以這樣子的誠意和空間，國民黨也要堅定立場，可以清清白白、實實在在團結在一起。