處長與中心孩子互動融洽。圖晨光提供

社會處長李思賢與晨光大家庭一起合照。圖晨光提供

春節將至，嘉義市政府為照顧社會福利機構，農曆年前例行發放加菜金給機構，讓大家可以過個好年。今日(19)上午，嘉義市社會處李思賢處長代表黃敏惠市長，特地至晨光智能發展中心發放加菜金，孩子們敲鑼打鼓、舞龍舞獅迎接處長，除獻上吉祥話，還準備了糖果，讓大家都能呷甜甜好過年。

加菜金致贈活動在晨光鼓舞人心龍龍隊的打鼓聲中展開，接著是祥獅隊向處長賀新春，祝福大家時來運轉好運到，孩子們還裝扮成財神爺請處長吃糖果，讓處長可以呷甜甜好過年。

社會處長李思賢表示，今年市府發放的加菜金特別加碼，希望孩子們可以有均衡的營養，加上晨光早期療育的成效，孩子們的發展能力一定能龍躍新程，新的一年能夠平安順利、快樂成長。並期許社會大眾能友善對待慢飛天使，不以歧視、排拒或訕笑的方式相處，給予適當的支持，陪伴他們趕上成長步伐。

姚淑芬主任代表中心收下處長致贈的幸福加菜金，姚淑芬表示，晨光目前有48位正在成長發育中的小小慢飛天使，其中有近3成的孩子來自經濟弱勢家庭，感謝市府致贈加菜金，讓孩子有美味餐食可以享用，強化身障及發展遲緩幼童的均衡營養。

晨光智能發展中心期望能夠替弱勢家庭的孩子爭取資金挹注，讓孩子有健康美味的早餐，藉由營養均衡的飲食，讓發展遲緩的孩子們有強健的體魄與精神，以補充先天上的體質弱勢，並有足夠的抵抗力去因應外在的流行性疾病，使其健康發展。每月250元的早餐費用對一般人來說可能微不足道，但卻是孩子們重要的營養來源，期盼大眾一起支持，陪伴慢飛天使健康長大。