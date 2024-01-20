啦啦隊女神李多慧傳出將離開樂天桃猿，經紀人透露不僅台灣球團，也有韓國球團向她招手，目前尚未做出最後決定，李多慧近來接受專訪時，被問及敏感的動向問題，她也大方做出回應。

李多慧近來接受《MBC》專訪，被主持人問及與樂天桃猿合約已經結束，傳出中職及韓國球團都頻頻向她招手，被問及會與老東家續約?或者投入新東家懷抱?她笑笑表示還沒做最後決定，不過語氣堅定表示想留在台灣長期發展，似乎暗指2024會繼續待在台灣，讓所有台灣粉絲鬆了一口氣。

李多慧提及在台灣的經歷，與韓國相比可以說是大為迥異，她指出在韓國幾乎沒有啦啦隊會拍廣告，但來到台灣後，接下廣告代言多達12支，產品從冰品、飲料到家電都有；此外，她還榮登2023年台灣YouTub「熱門創作者」冠軍，足以看出在台灣的超高人氣，被問及去年是否荷包賺滿滿?她則是笑笑表示﹕「無法回應」。

李多慧先前被爆在2016年已經結婚，還在個人Instagram設立名為「Baby」的精選動態，對此，網友推測疑似維基百科遭人竄改，至於「Baby」精選動態，應該與她購買聯合國兒童基金會手環幫助的弱勢兒童有關，而她曾在頻道Q&A影片中透露感情狀態為單身，至於理想型男友，必須具備「會顧家、相處得來及能接受她的個性」3大條件。