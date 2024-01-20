台東縣議員簡維國酒駕案獲不起訴處分。（摘自簡維國臉書）

台東縣議員簡維國酒駕案，台東監理站予以撤銷舉發。（摘自簡維國臉書）

台東縣議員簡維國去年12月酒駕涉公共危險罪，由於正逢總統及立委大選，為避擾選情，引咎辭去民進黨台東縣黨部主委一職，該案日前獲地檢署不起訴，監理站也撤銷裁罰；對此，簡維國再次向遭受非議的黨部同仁致歉，願風波就此落幕。

簡維國去年12月2日跑攤酒駕上路，於台東市中興路與民航路口發生擦撞事故，雙方車損幸人均安。簡通過直線往返、單腳站立、畫同心圓等檢測，但酒測值0.16毫克／公升，已超過道路交通安全規則第114條1項2款所規定標準0.15毫克／公升，警方以公共危險罪函送台東地檢署偵辦，並向公路局台東監理站舉發。

簡維國時任民進黨台東縣黨部主委，酒駕肇事重創黨形象，不利總統及立委選情，請辭獲准；而案經台東地檢署偵查，簡維國酒測值未達公共危險罪標準0.25毫克／公升，且生理平衡檢測均通過，難論定有達到酒駕危害犯行，予以不起訴處分。

「如果假設我要施壓，在一開始出車禍就應該施壓」，簡維國強調，交通事故發生當下即依法定程序處理，因台東地檢署不起訴，後續才向台東監理站提出申

訴維護權益，監理站也予以撤銷舉發，絕無外界揣測施壓之嫌。

簡維國表示，他還是要再次道歉，希望大家以他為戒，不要酒駕。但也希望當初打擊和抹黑黨部員工的人可以到此為止，畢竟這些黨工也跟著他一起辭職了。

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