入冬最強寒流21日來襲，將一路影響到周四，不少民眾都已著手規劃追雪行程，網上也開始出現「追雪攻略」，急診科醫師表示，寒冷的天氣會造成血壓波動，是心血管疾病的好發季節，上高山追雪，也要當心高山症產生，許多人以為合歡山比玉山安全，但因合歡山從平地坐車，短時間內就會到達3000公尺以上高度，包含先天性心臟病、睡眠呼吸中止症、慢性阻塞性肺病、貧血者都要特別小心。

急診醫學科教授、開業醫師高偉峰指出，根據國外報告，在2000多公尺高的高山，就會容易出現肺水腫，追雪時務必要留意高山症。高山症分為低、中、高風險，以熱門追雪景點合歡山為例，就屬中、高風險。

許多人都以為，玉山導致高山症出現的機率較高，但高偉峰表示，其實合歡山比玉山更危險。民眾前往玉山，是慢慢走、走很久才會登頂，但到合歡山多是靠開車，2～3小時就能到達3000公尺以上的高度，速度快、影響更大。

高偉峰提醒，有心臟疾病、慢性阻塞性肺病、貧血者都不宜追雪。除此之外，年輕族群的高山症發作比例未必比老人少。台灣睡眠呼吸中止症的患者約有1成以上，其中不乏年輕族群，這也是高山症的危險因子。若非去不可，應在登山錢預先就醫，靠藥物預防高山症發生。