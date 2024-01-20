年關將近，警方提供防詐守則。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方統計，「假投資」詐騙是去年詐騙案件財損最高的類型，結合假交友的交友型投資詐騙先以「帥哥」或「美女」頭貼，透過網路交友軟體或是社群媒體向民眾搭訕，取得對方信任後再慫恿投資，北市一名吳姓男子就被網友慫恿投資飆股，結果損失50多萬元才驚覺被騙。

警方表示，歹徒將民眾加入不明投資群組後，群組內的「專業投資專家」，及群友們以「聽信專家賺大錢」及不斷展示財富自由等假照片、影片來引誘民眾，使其聽信話術下載不明的投資軟體APP，並跟著專家進行投資，且這些專家還會以「切勿對外透漏群組賺錢機密」，以免影響群友賺錢的收益，讓受害民眾不敢對外透漏，也因此喪失旁人發現或點醒被害人的機會。

警方指出，詐騙投資軟體所展現的平台獲利情形全是詐騙集團在後台操控，初期民眾可小額出金，等到加碼投資想取回獲利時，詐騙集團立即音訊全無，或誆騙民眾需要再繳交一筆保證金及稅金等才能領回，結果還是人間蒸發。

假投資詐騙花招層出不窮，還有在網路刊登求職廣告，主打線上作業、高薪、時間彈性等吸引民眾應徵，待民眾應徵後，假借管理名義將員工加入LINE群組，再由詐騙集團成員以公司幹部之姿在群組內釋放投資賺錢消息，潛藏暗樁發出已成功獲利的截圖，企圖使其他員工也跟上投入錢財。

刑事局提醒，投資必定有風險，切勿相信號稱有「內線交易」、「穩賺不賠」的投資管道，並謹記「勿信不明網友教投資」及「勿下載不明投資軟體」，在投資前應先做足功課循正常管道進行投資，才能遠離詐騙保荷包。