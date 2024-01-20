俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，因病毒會潛伏在神經節中內伺機復發，台北市在2022年就有3.6萬餘人就診；為此新科立委、國民黨台北市議員李彥秀向台北市議會提出帶狀皰疹疫苗納入公費補助案，台北市衛生局長陳彥元回覆，將研議辦理，預計對中低收入、免疫力較弱的65歲以上長者全額補助。

帶狀皰疹又稱皮蛇，由於無法治癒，病毒會終身潛伏在神經節中內伺機復發，台北市2022年有3萬6000多人就診，去年截至8月也有2萬7000多人就診；為此新科立委、國民黨台北市議員李彥秀提出帶狀皰疹疫苗納入公費補助案，台北市衛生局長陳彥元回覆將研議辦理，預計對中低收入、免疫力較弱的65歲長者全額補助。

李彥秀指出，台北市是台灣人口老化最快的縣市，而「帶狀皰疹 」讓許多長輩備受困擾，其中50歲到70歲這是最高的好發期，但目前台灣的帶狀皰疹疫苗費用高，盼由市府逐步提供補助，將帶狀皰疹疫苗納入公費補助，針對容易感染的特殊族群、中低收入戶補助。

她也舉出補助案例，新竹縣竹北市公所已補助50到79歲市民一劑2000元，低收入戶一劑4800元，花蓮縣政府則提供3000劑免費帶狀皰疹疫苗給50歲以上的中低收入戶及65歲以上糖尿病族群接種，「沒理由台北市完全没有任何政策補助」；國民黨議員游淑慧也表態支持補助，但也提醒北市衛生局避免將補助變成指定採購。

陳彥元說明，台北市府去年針對帶狀皰疹疫苗補助有展開討論，其中疫苗決標價為3400元，打2次需6800元，但因疫苗本身貴，若針對北市所有長者全面性施打，會造成財政負擔，因此研擬朝中低收入、免疫力較弱的65歲以上長者做全額補助。

針對議員疑慮指定採購的問題，陳彥元表示，感染帶狀皰疹會產生終身神經痛，但若接種疫苗會得到相當緩解，且避免終身神經痛發生，市民會接受保護力比較好的二代疫苗，保護力9成以上；至於會納入多少族群、預計耗資多少補助經費，陳彥元強調仍要再研議。