台中企業、公司、行號或社區大樓等團體自19日起至3月4日，符合XBB疫苗接種對象達30人可向衛生所報集中接種，廠牌以莫德納為主。（台中市政府提供／潘虹恩台中傳真）

新冠疫情有回升趨勢，台中市新冠併發症確診數1日至今累積193人，不過截至16日，保護力更足的新冠XBB疫苗接種率僅3.53％。台中市衛生局鼓勵民眾踴躍接種，另台中企業、公司、行號或社區大樓等團體自19日起至3月4日，符合XBB疫苗接種對象達30人可向衛生所報集中接種。

依據中央資料顯示，全球新冠陽性率處高點，國內新冠疫情也上升且處於流行期。台中市衛生局20日說明，依據疾管署傳染病通報統計資料，台中市自今年1月1日起至今，新冠併發症確診人數為193人，上周（9日至15日）確診人數為74人。

衛生局表示，根據丹麥、荷蘭、美國等國新冠XBB疫苗最新研究，顯示接種XBB疫苗能有效預防新冠疾病，保護力高達6至7成，過去新冠疫苗對此波疫情保護力已不足；中央資料統計去年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種新冠XBB疫苗者皆占99％。

衛生局統計至16日，台中市新冠XBB疫苗接種率3.53％，完成接種約10萬人次。衛生局長曾梓展呼籲，國內疫情持續升溫，為迎接春節連假聚會活動，建議民眾盡早接種新冠XBB疫苗，保護自己，也保護家人。

另，台中市企業、公司、行號或社區大樓等滿30人可參加「相揪來注保健康」活動，向轄區衛生所報名，將媒合專業醫療團隊協助集中接種，廠牌以莫德納為主；只要6個月以上尚未接種XBB疫苗，且與前1劑其他新冠疫苗間隔達3個月以上即符合接種資格。

衛生局補充，台中市共232家新冠疫苗合約院所提供疫苗門診，莫德納XBB疫苗量能約4.6萬劑及Novavax XBB疫苗約1.2萬劑，疫苗量及接種量能均充足，提醒民眾接種時請記得攜帶健保卡及「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並可運用台中市疫苗預約平台預約接種查詢，或直接洽合約院所預約。