由綜藝天王胡瓜、侯怡君、歐弟、白家綺擔任主持人的《2024民視第一發發發》，在「龍飛鳳舞萬象新」舞蹈PK單元，邀請多才多藝，能唱又逗趣的林俊逸、邵大倫及八弟擔任評審，除此之外更是在節目上展現模仿功力秀出歌唱實力。

歌唱實力驚人的林俊逸除了模仿費玉清，還突然轉換女Key用原音女聲演唱黃小琥的〈沒那麼簡單〉，讓全場驚呼連連。入圍金曲獎台語最佳男歌手的邵大倫，則戴上墨鏡模仿李炳輝的滄桑嗓音演唱〈流浪到淡水〉，他隨性的加上他本身喜感，維妙維肖的表演讓全場笑呵呵。他之後更模仿蕭煌奇唱歌，大展才藝。

知名網紅YouTuber「八弟」蕭志瑋因模仿「來來哥」爆紅，他這次模仿MC Hot Dog演唱〈我愛台妹〉，一時興起的趴在地板上大跳性感舞蹈，讓全場笑歪。

林俊逸說，每次到《民視第一發發發》都像是玩耍，開心感受過年氣氛之餘又有回娘家的感覺。第一次錄製的邵大倫與八弟，則感覺新鮮又特別，最開心的是拿到林俊逸親手寫的春聯，頗有博得好彩頭的意味。

喜歡書法的林俊逸無師自通，寫得一手好毛筆字，每年過年都會分送春聯給親朋好友，「過年前錄影的朋友都會收到我親手寫的春聯，代表有緣份也是我的小小心意」。