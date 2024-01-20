莎莎（鍾欣愉）、郭彥均今（20日）分別裝扮成珍珠奶茶姐姐跟紅龜粿哥哥出席八大《WTO姐妹會》15周年記者會。昔日《嗨！營業中》的搭檔炎亞綸，去年6月遭網紅耀樂指控偷拍未成年影片後，沈寂7個月的時間，19日晚在台大醫院雲林分院開唱，莎莎直言很開心他的復出，「看他笑容都覺得很開心，像天使一樣」，也希望有朝一日有機會在台下欣賞演出。

因為十字韌帶斷裂，將於過年前入院開刀的郭彥均，今透露傷勢說道：「我是11月6日代表公司參加籃球比賽，我永遠記得，6分18秒時膝蓋啪一聲，十字韌帶斷掉了」，他說，雖然並無大礙，但還是聽從醫生指示開刀治療，大概要休養2個月，預計今年農曆年都會在醫院度過。

莎莎今故意捉弄，許願要找小鮮肉代班，嚇得郭彥均緊張的在棚內跑動，表示自己腿力超好，一定會盡快康復，絕不影響錄影。

育有一女的他，透露莎莎很會跟小孩玩，所以忍不住催促她早日結婚生子，莎莎好氣又好笑的強調一切順其自然，目前沒有凍卵的打算，「我也沒有那麼堅持不生啦，不小心懷孕就會生」，她說如果將來生不出來，也會考慮領養。