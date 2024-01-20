寒流來襲是心血管疾病、猝死的好發時期，急診醫學科教授高偉峰表示，曾收治一名剛吃完尾牙，上腹疼痛的6旬男子，到急診室不到3分鐘就出現心因性休克，安裝支架後才撿回一命。其實中風、心肌梗塞等心臟疾病發作並不一定會以胸悶、壓迫感來表現，45歲以上的中老年人，尤其糖尿病患者症狀可能不典型，上腹痛、冒冷汗就要當心。

每年寒流來來襲，都會出現猝死的案例。振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學說，臨床上常見的猝死病人，通常都是出門時遭遇氣溫的極端變化而導致，若為中風，要把握中風後4.5小時搶救，心肌梗塞則要把握1.5小時的黃金時間，然而即便如此，還是可能會有意外發生。

田知學提醒，三高、年紀大、曾經中風或心肌梗塞者，變天時一定要做好保暖，尤其是頭、頸部，可以多加一件衣服，在頸部圍圍巾。許多老人家會在清晨時相約公園聊天，若天氣真的太冷，其實少見一次面也沒關係，應避免在最冷的時間點出門。