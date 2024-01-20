郭唐佑迎來４０歲。（海吉工作室提供）

藝人郭唐佑日前迎來不惑之年，經營傳統整復店相當出色的他，生日與同事們跨夜歡慶，收穫滿滿的禮物，被問到四字頭第一個生日，演員老婆王雅慧有什麼表示時，郭唐佑說：「早在去年底，我就開始明裡暗裡的暗示她，我想要換台重機（約台幣30萬）然後不時給她看照片，問她帥不帥？」

結果王雅慧的反應讓他懷疑自己是否不被愛了？！老婆都是瞄兩眼就轉頭，或是說個：「喔！」最後她直接跟回答：「你死心吧！」讓郭唐佑孤單寂寞覺得冷，表示：「其實有提早做好不可能有禮物的準備啦！後來她是給了我一個”大”紅包，但跟重機比起來就是少個零，看來我可能還要努力好一陣子了。」

郭唐佑無奈笑說：「副業的財政大權都在老婆手上，我就是個領薪水的老闆，她有時候會”忘記”發薪水給我，其他人都有，我要買什麼東西就要先”請示”。」雖然這樣，但因為老婆王雅慧確實在創業這四年，將理財跟店裡打理的很好，讓郭唐佑能沒有後顧之憂的去闖。

而最大的生日願望，郭唐佑表示：「當然是工作滿檔順順利利，但最重要的是，希望除了戲劇製作，更希望有適合自己的角色可以演出，雖然常常因為身高的關係受到限制，但戲劇是我的夢想，我不會放棄。」