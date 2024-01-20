兩性作家H（陳鴻儀）前年自曝罹患攝護腺癌三期，去年他大方放閃宣布情定迪化街名門前媳婦、KOL陳珮甄，甚至求婚成功，但最近小倆口感情亮紅燈，頻傳大吵，作家H更鬆口想要分開，對此，陳珮甄昨(19日)發文，坦言常被讀者私訊問：「我真的不懂，妳為什麼要跟這個人在一起。」

作家H求婚成功後，近來兩人因感情失和頻登上新聞版面，陳珮甄昨發文表示這陣子收到很多讀者關心，指兩人各自生活得好好的，為何一定要共組家庭？好像反而增添人生的不快樂。陳珮甄說她沒有被消音，只是需要時間沉澱心情，她回憶自己先前一向是獨立的人，雖然是孤島，但她自給自足、心滿意足，「其實一個人生活，日子真的簡單許多」。

作家H於2022年自曝罹患攝護腺癌。（圖／中時資料照片）

陳珮甄說，就算到這刻她被求婚成功，依舊認為戀愛交往、甚至婚姻都不是人生必要的事，她想到電影《親愛的房客》裡，孩子對將收養他的爸爸說：「沒有我，你應該比較輕鬆吧。」但爸爸回應：「有你我會比較快樂啊。」同樣地，這也是她回應網友詢問的答案，有人認為她明明可以挑比較好的對象，但她認為男女交往不是上市場，秤斤論兩揀選對方，「我知道選一個財力雄厚些、或是身體健康一點的伴侶，或許我的日子會輕鬆些。」但她不想為了錢跟誰在一起，會願意一起生活只是因為愛。

最後，陳珮甄說，她明白作家H先前情緒失控，但對方已經在粉專上，也私下跟她道歉，也知道這幾年是作家H的人生低谷，「但他竭盡所能，把他能夠給的都給我了」，並誇獎他會體貼早點起床幫她照顧女兒、或送她去搭車，兩個人在一起的確很麻煩，容易磕磕碰碰，但是明白有對方，生活就會過得比較快樂，「我的孩子也覺得有他在的生活是更好的，那就足夠」，粉絲回應：「無論如何我都會支持妳的，請幸福」、「我覺得妳有講出重點，彼此互相在乎，雙方都會在高漲的情緒後各退一步，為對方多想一點，這些無形的交流與感受，比有形的物質財富更加重要！祝福」、「看到你寫此篇文，放心許多！婚姻生活本就高高低低，彼此講開了，理解包容，多看對方的好，才能維持下去，祝福你們！」。