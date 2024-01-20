浴室、廚房用使用完沒擦乾都會留下水垢，一名女網友分享全聯一款專門用來除水垢的清潔劑，她噴在水龍頭上，靜置3分鐘後用水沖掉，完全沒有刷就煥然一新，驚呼「反差也太誇張了！」用過的網友表示已經回購好幾次，「這瓶非常好用，水龍頭、玻璃門水垢噴一噴，沖掉就變亮晶晶。」

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，看到很多網友分享一款除水垢清潔劑，覺得效果驚人，她跟風買回家發現真的很好用，只要噴在浴室水龍頭上，靜置3分鐘再用水沖掉，完全沒有刷就除掉水垢，原本霧茫茫的水龍頭瞬間變得閃亮如新。

許多用過的網友也大讚「真的好用，噴完亮晶晶」、「這瓶真的很有效」、「這罐我回購很多次了」、「同系列除皂垢的威力也驚人，刷馬桶完全不費力。」

事實上，檸檬酸就能用來除水垢，家事達人陳映如曾分享，噴灑檸檬酸水在水龍頭或烘碗機等有水垢的地方，靜置20分鐘再擦掉就恢復閃亮，便宜又好用。