41歲韓國男星河錫辰今（20日）在台舉辦出道20年首場海外粉絲見面會「Problematic HA SEOK JIN in Taipei」，不僅在台上和粉絲一同解題外，他雖說自己抗拒辦演見面會的原因就是要唱歌跳舞，但活動上不僅賣力獻唱申昇勳〈微笑中映照的你〉，還害羞跳了女團舞，帶來一段NewJeans〈Hype Boy〉，雖然四肢不是很協調，但依舊竭盡所能地完成了演出，誠意十足，表演結束後，他也自曝「昨天在浴缸喝啤酒前，因為真的太怕今天跳舞出錯，我還穿著內褲對著鏡子獨自練習，跟自己對到眼的時候覺得實在太『可觀』，看不下去了」。

河錫辰難忘6年前來台旅遊時吃的牛肉麵，所以昨抵台當晚已迫不及待品嘗，也有穿短袖到飯店附近慢跑，「冬天能有這樣好天氣很棒，下次來台灣也一定要冬天來」，不忘自嘲「但沒被認出來」，還因為剛好是禮拜五晚上，「街上很熱鬧，在路上也有看到開心聚在一起喝酒的年輕人，笑喊「很想過去說『你好，我是河錫辰』，可是我不好意思加入」，今天晚餐則打算逛夜市和吃火鍋，「但我不太能吃辣，所以應該會點白湯」。在世界盃的遊戲環節中，他在與粉絲一同解題後，也送出自己代言的電動牙刷給最終答對的粉絲，聽到台下粉絲喊「要你用過的」，立刻笑說「那我應該從飯店拿過來」。

另外，單身多年的他也表示很羨慕交友軟體的使用者，「如果在你們的約會APP上突然出現河錫辰的照片，大家會一直說他有多孤單？大家對我的想像可能會破滅，但我對這個APP其實是抱有幻想的，很好奇、想加入，可是我一次都沒玩過，我也覺得自己很孤單很悲傷，有一天我要到非洲，在大家不認識我地方試著玩看看」。主持人建議河錫辰那就不要放自己的照片，見面後就有意想不到的驚喜，河錫辰則認為：「這樣我會覺得很害怕，真的見到面後，大家會說你是河錫辰？我只能說成認。」並稱現在理想型條件就是跟自己一樣不使用交友軟體的人。