2024開春第一組西洋天團登場！第3度訪台、2度攻蛋、葛萊美獎入圍肯定的搖滾天團 OneRepublic共和世代，今晚帶著世界巡迴《OneRepublic The Artificial Paradise Tour in Kaohsiung》在高雄巨蛋熱情開唱，帶來精彩絕倫、誠意十足的現場實力演出，同時也是繼去年台北小巨蛋秒殺開唱後，霸氣寫下演唱會紀錄「史上首支西洋樂團，一年內達成南北攻蛋。」卯足全力飆唱超過20首近90分鐘毫無冷場，首首金曲連發，祭出四大招撩粉：包括打造「高雄KTV」變身萬人大包廂、現學現賣說「大家好」和「我愛你」、原地開音樂教室，指揮萬人大合唱、接受歌迷舉牌點歌直接清唱，讓現場尖叫聲震耳欲聾，歡呼聲沒停過，直接掀翻高雄巨蛋屋頂！

來自美國科羅拉多州的OneRepublic由主唱及靈魂人物萊恩Ryan Tedder領軍，主奏吉他手Zach Filkins、節奏吉他手Drew Brown、貝斯手Brent Kutzle、鼓手Eddie Fisher以及鍵盤手／小提琴手Brian Willett等人組成，2002年正式成軍就此世界開始臣服於OneRepublic的音樂下，至今全球超過250億次驚人收聽天量，在2007年以一曲搖滾抒情曲《Apologize》翻紅全世界，甚至入圍葛萊美獎「最佳流行組合」一路打造多首暢銷洗腦曲《Stop and Stare》、《Good Life》、《If I Lose Myself》等，其中一首搖滾國歌《Counting Stars》為生涯代表作，飆下全球超過22億次收聽的無敵紀錄，近年受Tom Cruise 湯姆克魯斯邀請替《捍衛戰士：獨行俠》量身打造插曲《I Ain't Worried (From “Top Gun： Maverick”)》歌曲中正能量滿點的節奏與如影隨形的口哨聲完美調和，讓人一聽就愛上，成功替OneRepublic登向生涯前所未有的高峰。

開場由主唱Ryan Tedder一身潮流黑配上棒球帽登場，馬上不間斷狂飆代表作，包括《Secrets》、《Stop and Stare》、《Rescue Me》其中唱到《Good Life》隨性創作，突改把高雄加入歌詞中「My friends in 「Kaohsiung高雄」they don't know」瞬間點燃現場氛圍，隨後Ryan Tedder開始大讚高雄及感謝粉絲「你好高雄！第一次來這漂亮的城市！天氣超好，謝謝大家今天前來，雖然大家可以在家看Netflix，但卻還是來聽我們唱歌，所以我們要把這18年來的歌都唱給大家。」接著演唱曾打造天王天后組曲被Ryan Tedder堪稱為「高雄KTV」，唱入人心台下聽得如癡如醉還不夠，誠意十足的Ryan Tedder現學現賣，對萬名樂迷大撩甜喊「大家好」、「我愛你」！

高潮迭起的後半段有隨著節奏搖擺的《I Ain't Worried (From “Top Gun： Maverick”)》，娛樂性滿點的《Apologize》Ryan Tedder原地開起音樂教室，先是請大家靜音，笑說「大家很安靜，都很尊重這和音」又邀大家從飆高音到低音、拉長音到超短音，效果十足Ryan Tedder俏皮說「這首歌如果唱不好，大家要一起負責任喔！」，可見Ryan Tedder寵粉無極限的真性情，少不了的壓軸大合唱《Counting Stars》萬人開啟手機燈浪漫揮舞，唱不過癮的Ryan Tedder結束前接受台下觀眾舉牌點歌，獨家清唱《Let's Hurt Tonight》、《West Coast》，感性說「不能每一首歌都唱到很可惜。」，最後在「淘氣小滑步」開心跳著離開舞台。今晚OneRepublic零負評LIVE，配上舞台巨型 LED 屏幕，締造視覺與聽覺全面包覆性，在集結OneRepublic的現場演出、聲音環繞、燈光視覺設計下，造就視覺與聽覺極致感官饗宴，替港都寫下2024最難忘的一晚。