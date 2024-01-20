瑞福多功能日間照顧中心今舉行動土感恩禮拜，地方各界熱情與會。（一粒麥子基金會提供／王志偉花蓮傳真）

瑞福多功能日照中心預計2026年上半年完工。圖為3D立面模擬圖。（一粒麥子基金會提供／王志偉花蓮傳真）

在花蓮、台東偏鄉投入日間照服的「一粒麥子基金會」，因考量花東縱谷中段的花蓮縣瑞穗鄉已進入超高齡社會，4年來籌備興建照服中心，卻一度缺工、缺料，加上基地位處偏鄉等困境，差點放棄，最終「瑞福多功能日間照顧中心（綜合式長照機構）」今天動土；一粒麥子基金會董事長呂信雄相信「這是上帝給的新年禮物」，預計2026年完工。

受邀出席動土感恩禮拜的縣長徐榛蔚表示，一粒麥子基金會於2010年12月，在花蓮啟動第一輛「行動沐浴車」到宅沐浴的服務，協助失能和身障者洗澡問題，近年投入長照服務，對偏鄉弱勢照顧，對於呂信雄董事長的用心，深表敬佩。

「瑞福多功能日照中心」位在瑞穗鄉中山路二段與瑞益路口的基地舉行，呂信雄表示，因深刻了解193縣道南段（瑞穗、玉里）周邊村落居民，因聯外道路有限，更需長照服務資源。4年多前，瑞穗鄉尚無日照機構進駐，即著手規劃籌建瑞福多功能日照中心。

呂信雄指出，東基公益自2010年開始籌設「日間照顧中心」，規劃花東縱谷「一鄉一日照」的希望藍圖。2014年第一個日照中心在台東縣關山鎮啟用，接著陸續在花蓮縣光復鄉、鳳林鎮等地，目前在台東、花蓮、台南、屏東、台北等縣市啟用及建置中的日照中心有13個。今天動土的「瑞福」是基金會在花東縱谷的第6個日照中心。

未料近年國內各地工程普遍缺工、缺料，加上瑞穗鄉位於地形狹長的花東縱谷中段，工班難覓，險些放棄在瑞穗鄉設置日照中心。直到去年底出現轉機，該營建商為鄰鄉鎮的玉里鎮，因位於縱谷地區的工程於去年底完工，原工班可以「無縫接軌」，直接投入193縣道南段的瑞福多功能日照中心新建案。

基金會表示，瑞福多功能日照中心硬體興建工程、照顧設備總經費截至目前，已募得約3成6，工程預計最快2026年上半年度完工，為一棟四層樓建築，可提供60位失能、失智者的日間照顧服務及複合式社區照顧服務，更符合失能或失智者需求。