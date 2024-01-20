湖口車站日式宿舍群今年初公告解列，關心文史的地方人士20日舉辦說明會，希望喚起民眾意識，共同保留宿舍群。（邱立雅攝）

台鐵依《文化資產保存法》提報湖口站員工宿舍及監工房等3處建物群做文化資產價值評估，原本列冊追蹤，但本月5日公告解除列冊，讓地方關心文史的民眾憂心不已，成立「搶救湖口車站日式站長宿舍」粉專，發起人吳家吉已申請重新提報歷史建築，更在20日舉辦說明會，希望能在年後號召2000人連署搶救老宿舍。

吳家吉指出，湖口車站興建於1928年，1929年鐵道由湖口老街遷移至此後啟用，再4年即屆滿百年，是湖口鐵道遷移史與繁華變遷史雙歷史建物，也是湖口少數日式建築群，也是大新竹與桃園地區少數火車站保留的日式建築群。

過去台鐵曾在2020年提報湖口站日式宿舍群等3處建物群為歷史建築，吳家吉指出，當時有列冊追蹤，顯示其有文史價值，隔1年審查時，有4名委員認為需要持續追蹤、6人贊成進入指定登錄程序、1人建議解列。去年2月重新會勘，審查委員意見贊成反對各半，6月再次會勘，一面倒贊成解列。

對於審查委員意見的翻轉，吳家吉認為委員有其專業，但並未實際聽取鄉親立場。今年初文化局公告湖口車站日式建築群解列，讓部分關心在地文史的民眾憂心不已，發起搶救湖口火車站百年日式建築群行動，並於20日辦理連署行動說明會，希望在農曆年後募集到2000份連署書，希望保留日式建築。

文化局長李安妤指出，台鐵湖口站日式宿舍及監工房，原為台鐵局依據《文化資產保存法》提報，文化局現勘後啟動文資列冊追蹤程序，2022年9月完成文資價值評估報告。因建物保存狀況不佳，增改建情形嚴重，不具稀少性或地區建物風格，考量湖口車站附近的整體發展，專案小組委員建議解除列冊追蹤。

李安妤解釋，台鐵宿舍未來管維的權責是在台鐵，縣府只限於輔導、協助，目前已經收到民眾提報申請，將依照程序處理。