新國會三黨不過半，立法院龍頭競爭戰開打，國民黨立院龍頭搭檔打算續玩「藍白合2.0」，外界關切民進黨推出現任立法院長游錫堃後，是否會以綠白合應對，傳出綠營內部有三套劇本，其中兩種就是和民眾黨合作。對此，民進黨立委許智傑認為應先團結黨內，在爭取黨外支持這塊，重演高雄市議長選舉的模式，與維持立院運作順暢的理念相同者合作。

大選落幕後，民進黨失去絕對多數優勢，此屆國民黨獲52席、加上2席無黨籍親藍立委陳超明和高金素梅共54席，民進黨51席，而民眾黨8席成為關鍵少數，對立院龍頭之爭，當選國民黨不分區立委韓國瑜喊出搭檔立委江啟臣「韓江配」，但也表示江啟臣隨時可退，保留與民眾黨合作彈性。

不過民進黨立院總召柯建銘對立法院龍頭之爭是否可能「綠白合」，曾態度強硬表示，民進黨有自己的態度，不會乞求違背原則的東西，除非民眾黨主動「起義來歸」。現任立法院長游錫堃則拋出有可能小黨來擔任議長，稱「綠白合」是執政黨該思考的問題。

近日傳出民進黨內有三套劇本，在第一輪、必須取得絕對多數57票才能當選，若民進黨成功爭取6票，即可順利勝出，若進入第二輪、只要相對多數即可當選，在第一輪藍白未合作情況下，只要爭取到民眾黨至少4票支持，就能勝過國民黨的54票；第三劇本則是民眾黨投給自家人選，但此舉就會保送國民黨「韓江配」。

對此，許智傑認為，不論是什麼版本，先保有民進黨以人民及國家為出發點的主體性思考，團結黨內，至於爭取黨外，若有機會可以重演高雄市議長選舉的模式，與維持立院運作順暢的理念相同者合作，也不排除這種可能性。

至於高雄市議長模式，是指2022年高雄市議會選出正副議長時，民進黨在65席議員中取得27席、國民黨取得29席，皆未過半，而小黨與無黨共9席中，有5席被視為友綠，意即綠營握有32席實力，當時國民黨議員曾俊傑選擇退黨投靠綠營，並與民進黨議員康裕成搭檔參選正副議長，並成功當選，震驚高雄政壇。

立院人士指出，假使民眾黨不願與任何政黨合作，民進黨要在立院龍頭這役勝出，就必須尋求無黨籍立委支持，或國民黨立委有人帶槍投靠，只要能達到綠53票、藍52票，取得相對多數，就能穩住立院龍頭地位，還有機會出現史上首名無黨籍立委來出任，對尋求歷史定位頗有幫助，但此劇本難度相當高。