中央氣象署天氣預報1月22日午後受冷氣團影響，太平山國家森林遊樂區溫度可能下探攝氏0度以下，園區海拔1000公尺以上的據點有機會降雪，林業署宜蘭分署在22日至25日期間會視道路結冰及積雪情況，實施預警性機動管制措施。

林業署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區介於海拔365至2000公尺間，冬季強烈寒流來臨，將啟動園區內「宜專一線」及「翠峰湖景觀道路」預警性管制措施，確保遊客用路安全。

宜專一線有25.5公里長，翠峰景觀道路為16.5公里長，林業署宜蘭分署指出，依據以往下雪經驗，從海拔約1285公尺處（宜專一線14.5K）以上路段就可能結冰或積雪，考量午後容易有濃霧與天色變暗，22日下午2時之後入口售票站不提供遊客入園。

因雪期期間，工作人員會先道路巡檢，原定開園時間平日清晨6時，假日凌晨4時，在23至25日期間會機動調整開園時間，並依據道路實際結冰及積雪情形分段開放道路通行。

太平山莊經理阮名揚表示，山莊住宿已滿，園區沒有提供車宿與露營場地，如非住宿客要賞雪，因下午2時起會勸離非住宿的遊客，建議中午前抵達。

阮名揚表示，太平山國家森林遊樂區適合賞雪的地點有太平山莊觀景平台、見晴懷古步道、蹦蹦車鐵道沿線，蹦蹦車23日因設備保養停駛；下雪期間將設立管制點，遊客開車進入管制點必須上雪鏈，考量翠峰景觀道路狹窄，下雪期間不開放通行。