41歲韓國男星河錫辰今（20日）在台舉辦出道20年首場海外粉絲見面會「Problematic HA SEOK JIN in Taipei」，不只金知碩、李偲源等好友錄製影片越洋祝賀外，活動尾聲看到粉絲特別為他準備的應援影片後，也不禁感動落淚，直呼是自己既《魔鬼的計謀》後第一次流下眼淚，「看到影片以及台下粉絲的模樣交疊在一起時，瞬間情緒湧上心頭」，不忘自嘲「可能因為我上年紀了吧」。

河錫辰也不忘回送驚喜給粉絲，獻唱經典華語歌〈月亮代表我的心〉，雖演唱前依舊擔心地表示「唱歌可能一輩子沒辦法準備好，但會盡我所能」，沒想到發音標準到讓全場相當驚艷，他最後也表示「很後悔為何現在才來跟大家見面，有這樣的機會真的很開心」，並感性說「希望成為粉絲們心中驕傲的存在」，更稱自己其實一開始很煩惱要怎麼填滿這2個小時的時間，「謝謝大家來到現場支持我，希望可以製造更多跟大家見面的機會」。