黃日新醫師介紹經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI）。（王揚傑攝）

黃日新醫師介紹經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI）。（王揚傑攝）

病友江先生分享TAVI治療經驗。（王揚傑攝）

中國時報與亞東醫院合辦健康講座。（王揚傑攝）

中國時報「旺旺中時生活講堂-健康系列講座」首度與亞東醫院合作，今（20）日上午邀請亞東醫院心臟血管內科主任許榮城醫師及周邊血管中心暨手術室主任黃日新醫師，主講「專家聯手解析導管瓣膜的奧妙」，詳細說明心臟疾病主動脈瓣膜狹窄及微創治療手術TAVI。兩位醫師用詞淺顯，用語詼諧，讓參與民眾能輕鬆理解。

許榮城首先說明主動脈瓣膜狹窄是什麼樣的疾病，主動脈瓣膜在左心室與主動脈中間，正常主動脈瓣膜有3片葉片,，開口面積約4平方公分，如果開口面積小於1平方公分，就稱為主動脈瓣膜狹窄，正常的開闔，可以讓心臟的血液順利地打出去到主動脈，並且不會有血液回流到心臟。

許榮城說，主動脈瓣膜就像是心臟的大門，好比是家裡大樓1樓的鐵門，瓣膜老舊鈣化就像鐵門老舊生鏽，鐵門只能開個小縫，無法全開，人要走出大門不容易，就像血液要通過瓣膜打出心臟就會發生困難。主動脈瓣膜狹窄在已開發國家是最常見的心臟瓣膜疾病，約影響65歲以上人口的2％。

黃日新則說明治療主動脈瓣膜狹窄的經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVI），與傳統外科開心手術（SAVR）的查別，傳統手術需切開胸骨，需暫停心臟跳動，傷口大、恢復期長等；TAVI手術從鼠蹊部入針，不需暫停心臟跳動，傷口小、恢復期短，可局部麻醉，不需插管等。

黃日新強調，主動脈瓣膜狹窄的治療仍須看病情的嚴重程度，再決定採取藥物治療、傳統外科手術或經導管主動脈瓣膜置換術。

講座也請到病友75歲的江先生現身說法，江先生說，他心臟共開過3次刀，第1次開刀在10幾年前，就是由現在的亞東醫院院長邱冠明幫他進行主動脈瓣膜置換微創手術；第2次在6年前接受二尖瓣膜手術，幸運由許榮城醫師幫助他恢復正常；去年3月因主動脈瓣膜退化，因為亞東醫院心臟科的醫師讓他很有信心，所以入院接受TAVI手術，出院後隔天就回到報關行上班，到目前都還正常上班。

最後現場安排有獎問答及Q＆A，參加民眾踴躍提問，兩位醫師也詳盡回覆每個問題，中國時報則贈送每人含有維他命C、鈣的保健食品。亞東醫院表示，未來還會與中國時報合辦衛教講座，歡迎民眾踴躍參加。