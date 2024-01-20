京劇愛好者共同發想將京劇元素加入〈科目三〉無違和感，令人耳目一新。（李亦舒提供／李怡芸台北傳真）

大陸抖音神曲〈科目三〉，洗腦節奏搭配絲滑舞步，不僅在市井、火鍋店成為熱門焦點，不少名人、網紅也跟風挑戰，甚至一些藝術團體也爭相模仿，有些評論者認為藝術家不應太親近這類網紅舞蹈，國立台灣戲曲學院京劇系主任張宇喬則指出，其實戲曲中早有類似的舞步，藝術表演與流行文化往往交互影響，與時俱進。

〈科目三〉不只在兩岸風行，日前俄羅斯皇家芭蕾舞團在瀋陽演出，謝幕時也跳起〈科目三〉；美國模特兒、主持人在拉丁舞表演時也大跳該舞，而以孔雀舞聞名的大陸舞蹈家楊麗萍，其舞團日前演出謝幕時亦全員返場跳起了扭胯搖花手的舞步，令許多觀眾為之震奮並引起熱議。

張宇喬則指出，其實在京劇的手眼身法步等肢體程式中，早有頗類似〈科目三〉的舞步，如《小放牛》中的牧童也有快速翻腳背的動作，《春草闖堂》的〈抬轎〉也有點類似於慢板的〈科目三〉，而《拾玉鐲》中花旦搓線的動作也像是〈科目三〉中類似切菜的舞步，其他如花手等亦和京劇中的雲手大同小異。

張宇喬表示，京戲作為綜合性的表演藝術，持續吸收各式流行元素，也有不少當代流行文化係由戲曲中衍生，如韓國引起話題的飄浮舞，也有不少人會聯想到京劇中同樣看來像是飄浮在空中的「鬼步」；京劇中的翻滾撲跌，也有人表示看來與極限運動跑酷類似。「由此可見傳統戲曲並不陳舊，能衍生為流行文化，也能與時俱進」。

近日有京劇愛好者李亦舒便與京劇好手潘世忠、史潔愉、吳旻展、周斌一起發想，將京劇元素「單蠻子」（側空翻）和「踺子小翻」（後手翻）加入〈科目三〉，讓戲迷看到融入傳統與流行的創新變化版。(影片來源：Ariel Lee 臉書）

張宇喬指出，京劇的四功五法仍是比較嚴謹，需要專業磨鍊的功法，而能夠成為流行舞步除了獨特性的趣味，還是要讓大眾容易學習。近日有京劇愛好者李亦舒便與京劇好手潘世忠、史潔愉、吳旻展、周斌一起發想，將京劇元素「單蠻子」（側空翻）和「踺子小翻」（後手翻）加入〈科目三〉，讓戲迷看到融入傳統與流行的創新變化版。